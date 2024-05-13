Аннаполис
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на рабочей неделе прогнозируются температурные качели

Прогноз погоды составили городские синоптики Apple Weather.

Сейчас в Аннаполисе: +14° 0 м/с 82% 761 мм рт. ст. +14°
Источник: Freepik

В понедельник, 13 мая, ожидается до +20 градусов днем, будет солнечно, без осадков. Ветер будет слабый, его порывы составят 9 метров в секунду. Ночью прогнозируется +5 градусов.

Во вторник температура воздуха поднимется до +25 градусов днем, а также упадет до 7 градусов ночью. Будет солнечно, без осадков. Ветер будет средний — до 10 метров в секунду.

В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке +19 градусов, а ночью она опустится до 7 градусов. Будет облачно, ожидается дождь.

В четверг немного похолодает до +14 градусов днем, а также будет +4 градуса ночью. Будет облачно, без осадков. Ветер слабый.

В пятницу столбик термометра поднимется до +15 градусов днем. Будет облачно, без осадков. Ночью температура составит +3 градуса.