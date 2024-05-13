В Красноярске на рабочей неделе прогнозируются температурные качели

В понедельник, 13 мая, ожидается до +20 градусов днем, будет солнечно, без осадков. Ветер будет слабый, его порывы составят 9 метров в секунду. Ночью прогнозируется +5 градусов.
Во вторник температура воздуха поднимется до +25 градусов днем, а также упадет до 7 градусов ночью. Будет солнечно, без осадков. Ветер будет средний — до 10 метров в секунду.
В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке +19 градусов, а ночью она опустится до 7 градусов. Будет облачно, ожидается дождь.
В четверг немного похолодает до +14 градусов днем, а также будет +4 градуса ночью. Будет облачно, без осадков. Ветер слабый.
В пятницу столбик термометра поднимется до +15 градусов днем. Будет облачно, без осадков. Ночью температура составит +3 градуса.