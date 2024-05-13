Новосибирск занял 4-е место в рейтинге городов для bleisure-путешествий

В Новосибирске такие путешествия чаще всего начинаются с конца недели — с пятницы по воскресенье. Средний чек за ночь в городе составляет 4,4 тысячи рублей и за последний год увеличился на 10%. Чаще всего такие отдыхающие снимают апартаменты. Bleisure-бронирование составляет почти половину всех бронирований в Новосибирске в сегменте B2B.