Новосибирск занял 4-е место в рейтинге городов для bleisure-путешествий

Новосибирск занимает четвертое место в рейтинге городов России по популярности bleisure-путешествий. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на аналитиков платформы Bronevik.com.
В таким поездках путешественники сочетают командировки с кратким отдыхом, оставаясь в городе на несколько дней дольше.
По статистике, наиболее популярными городами для таких поездок в РФ являются Сочи, Владивосток и Южно-Сахалинск. За последний год количество командировок в России, включающих выходные дни, увеличилось на 19%, а средняя продолжительность bleisure-путешествий составляет 4 ночи. Средний чек за бронирование жилья для таких поездок превышает стандартные командировочные расходы в два раза, составляя 17,4 тысячи рублей.
В Новосибирске такие путешествия чаще всего начинаются с конца недели — с пятницы по воскресенье. Средний чек за ночь в городе составляет 4,4 тысячи рублей и за последний год увеличился на 10%. Чаще всего такие отдыхающие снимают апартаменты. Bleisure-бронирование составляет почти половину всех бронирований в Новосибирске в сегменте B2B.
Термин bleisure ввели в 2009 году. Он сочетает в себе понятия деловой поездки и отдыха,.
Напомним, Виктория Корчагина из Новосибирска нуждается в реабилитации после аварии.