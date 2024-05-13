Две пары из Приморья сыграли свадьбу на выставке «Россия»

Фестиваль открылся массовой свадебной церемонией: одновременно друг другу «Да!» сказала 151 пара со всей страны. Участники события в сопровождении цыганского музыкального ансамбля, гармонистов, аниматоров и цирковых артистов прошли от арки главного входа ВДНХ до центральной уличной сцены выставки «Россия» — именно там состоялась торжественная церемония бракосочетания.
После первого танца молодоженам передали огонь всероссийского семейного очага «Сердце России», отмечает пресс-служба краевого правительства.
В ближайшее время еще одна приморская пара заключит брак на территории ВДНХ. Кроме этого, молодожены выступят на главной сцене выставки «Россия» в сопровождении корейского ансамбля танца «Кере дэнс», а на стенде пройдут мастер-классы по изготовлению свадебных корейских вееров, «счастливых» кукол-брелоков из пластилина, разукрашиванию корейских традиционных театральных масок.
До 19 мая на выставке заключат брак пары из всех федеральных округов страны, а также пройдут тематические дни, посвященные этапам свадебного обряда и различным обычаям. Каждый из них будет связан с традициями регионов и народов России.