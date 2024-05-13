Прямые авиарейсы могут связать Приморье и Киргизию

Торгово-экономические связи и сотрудничество в области туризма будут укреплять Приморье и Кыргызстан. Эти и другие вопросы обсудили заместитель председателя краевого Правительства Николай Стецко и руководитель канцелярии Посольства Кыргызской Республики во Владивостоке Ринат Исаков во время рабочей встречи.