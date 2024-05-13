Прямые авиарейсы могут связать Приморье и Киргизию

По словам зампреда, сегодня ключевой областью сотрудничества между территориями является торговля: за последний год экспорт из Приморья в Киргизию вырос в четыре раза.
«Мы также были бы рады приобретать кыргызские товары. Готовы рассматривать ваши предложения в области сельского хозяйства: это экологически чистые фрукты, овощи, орехи. Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку», — сказал Николай Стецко.
В свою очередь, руководитель канцелярии Посольства Кыргызской Республики во Владивостоке поднял вопрос прямых авиарейсов между Приморьем и Киргизией. Заместитель председателя регионального Правительства поддержал предложение об их открытии.
«Необходимо создавать все условия для развития бизнеса и туризма», — отметил зампред.
Также в ходе встречи Николай Стецко пригласил кыргызскую делегацию принять участие в девятом Восточном экономическом форуме, который состоится в сентябре в дальневосточной столице, отмечает пресс-служба краевого правительства.