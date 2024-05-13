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Прямые авиарейсы могут связать Приморье и Киргизию

Торгово-экономические связи и сотрудничество в области туризма будут укреплять Приморье и Кыргызстан. Эти и другие вопросы обсудили заместитель председателя краевого Правительства Николай Стецко и руководитель канцелярии Посольства Кыргызской Республики во Владивостоке Ринат Исаков во время рабочей встречи.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

По словам зампреда, сегодня ключевой областью сотрудничества между территориями является торговля: за последний год экспорт из Приморья в Киргизию вырос в четыре раза.

«Мы также были бы рады приобретать кыргызские товары. Готовы рассматривать ваши предложения в области сельского хозяйства: это экологически чистые фрукты, овощи, орехи. Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку», — сказал Николай Стецко.

В свою очередь, руководитель канцелярии Посольства Кыргызской Республики во Владивостоке поднял вопрос прямых авиарейсов между Приморьем и Киргизией. Заместитель председателя регионального Правительства поддержал предложение об их открытии.

«Необходимо создавать все условия для развития бизнеса и туризма», — отметил зампред.

Также в ходе встречи Николай Стецко пригласил кыргызскую делегацию принять участие в девятом Восточном экономическом форуме, который состоится в сентябре в дальневосточной столице, отмечает пресс-служба краевого правительства.