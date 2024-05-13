В память о героях: «Сибантрацит» помог высадить более 10 тысяч деревьев

«Сад памяти — это движение, которое связывает небезразличных людей не только Кузбасса, да и всего мира. Акция не только позволяет сохранить память о подвиге народа, но и увеличить площади зелёных насаждений. Деревья мы высаживаем всякие разные, но зачастую хвойные породы, так как они неприхотливые, зеленые круглый год и не требуют особого агроухода при посадке, но при этом красивые и долговечные».