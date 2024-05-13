В память о героях: «Сибантрацит» помог высадить более 10 тысяч деревьев

Каждый год весной по всей стране и за рубежом в рамках акции «Сад памяти» высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Мысковский городской округ Кузбасса не остался в стороне, накануне Дня Победы при поддержке Группы «Сибантрацит» здесь высадили более 10 тыс. деревьев.
Участком для высадки деревьев стали три гектара земель местного лесного фонда недалеко от бывшего отвала обогатительной фабрики в посёлке Подобас. Как рассказал начальник территориального отдела по Мысковскому лесничеству Департамента лесного комплекса Кузбасса Валерий Фролов, их в рамках акции «Сад памяти» специально подобрали под компенсационное лесовосстановление. Он также отметил, что ежегодно в Кузбассе восстанавливают леса на площади более 10 тысяч гектаров, и Группа «Сибантрацит» в этом активно участвует.
В мероприятии приняли участие сотрудники «Разреза Кийзасского» и «Разреза Кузнецкого Южного» (входят в Группу «Сибантрацит»), всего ими было посажено 10,5 тыс. хвойных деревьев. Саженцы вырастили в Мысковском питомнике, акцию организовал Новокузнецкий лесхоз, а угольщики ее активно поддержали.
Инженер по охране окружающей среды «Разреза Кийзасского» Екатерина Гилева считает, что такие акции могут сподвигнуть еще большее количество людей объединить свои усилия в части озеленения городов:
«Сад памяти — это движение, которое связывает небезразличных людей не только Кузбасса, да и всего мира. Акция не только позволяет сохранить память о подвиге народа, но и увеличить площади зелёных насаждений. Деревья мы высаживаем всякие разные, но зачастую хвойные породы, так как они неприхотливые, зеленые круглый год и не требуют особого агроухода при посадке, но при этом красивые и долговечные».
Кроме того, в рамках «Сада памяти» высадка прошла и в Мысках, в парке «Юбилейном». «Сибантрацит» закупил и высадил сто саженцев кедра, сосны, рябины и пузыреплодника.
Компания вносит активный вклад в озеленение Кузбасса. Ежегодно предприятия Группы участвуют во многих мероприятиях по озеленению территории и созданию благоприятной окружающей среды. Сотрудники принимают участие в субботниках, проводят экологические уроки в школах и т. д. «Разрез Кийзасский» регулярно оказывает помощь Мысковскому лесничеству в подготовке к посадочному сезону — выделяет технику.
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