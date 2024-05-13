Нацпарк «Красноярские Столбы» закрыли для туристов из-за «месячника тишины»

«Красноярские Столбы» закрыли для туристов до конца мая из-за «месячника тишины» и пожароопасной обстановки, об этом сообщила пресс-служба национального парка.
Практически вся территория парка будет закрыта с 13-го по 31 мая. Туристам будет доступна только чаша Гранитного карьера и научно-познавательный центр «Столбы».
Напомним, месячник тишины — это ежегодный период покоя на особо охраняемых природных территориях, который необходим для профилактики пожарной опасности и для спокойного пробуждения флоры и фауны в заповеднике.
По данным МЧС России и Среднесибирского УГМС, 13 мая в южных районах Красноярского края, а также в Хакасии и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность 4-го класса.