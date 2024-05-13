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В Шелехове будет курсировать автобус до кладбища в Дни памяти

Проезд к местам захоронения будет ограничен 14 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Шелехове организуют автобусы в родительский день для проезда к городским кладбищам. Проезд на территорию мест захоронений ограничат 14 мая, исключением станут маломобильные жители района. Об этом на странице в соцсети сообщил глава города Алексей Тенигин.

— Общественный транспорт будет работать с 09.00 до 18.00, место отправления: Автостанция города — 1 микрорайон — 4 микрорайон — 3 микрорайон — городское кладбище, — написал Тенигин.

Также глава обратился к жителям с просьбой поддерживать чистоту на городских захоронениях и выбрасывать мусор в специально отведенные места.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона за три дня до Радоницы и 14 мая на кладбища будут ходить несколько маршрутов.