В популярных местах Красноярска открылись бесплатные автономные туалеты

Проект по обустройству туалетов реализовало агентство по туризму края совместно с Туристским информационным центром. Новые санузлы появились на Ярыгинской набережной вблизи жилого дома по адресу ул. Анатолия Гладкова 16, на левобережной набережной напротив гостиницы «Огни Енисея», а также под Вантовым мостом.