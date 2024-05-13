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В популярных местах Красноярска открылись бесплатные автономные туалеты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Современные автономные туалеты появились в нескольких популярных точках Красноярска. Они доступны каждому посетителю ежедневно с 7 утра до 23 ночи.

Источник: Агентство по туризму Красноярского края

Проект по обустройству туалетов реализовало агентство по туризму края совместно с Туристским информационным центром. Новые санузлы появились на Ярыгинской набережной вблизи жилого дома по адресу ул. Анатолия Гладкова 16, на левобережной набережной напротив гостиницы «Огни Енисея», а также под Вантовым мостом.

Туалеты имеют помещения для женщин, мужчин и маломобильных групп населения. Санузлы оснащены раздельными кабинками с сенсорной кнопкой смыва. Установлено автоматическое включение освещения, зеркала, дозаторы с мылом, сушилки для рук, умывальники с сенсорными смесителями, автоматические освежители воздуха и другие принадлежности для личной гигиены.

Как только установится постоянная плюсовая температура, планируется благоустройство территории вокруг туалетов — восстановление газона и укладка брусчатки, отмечает пресс-служба агентства по туризму Красноярского края.

ЖКХ