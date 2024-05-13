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На Южный Урал снова пришло похолодание

В понедельник, 13 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, на юге до сильных, возможны грозы.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 76% 759 мм рт. ст. +14°
Источник: МК.RU Челябинск

В понедельник, 13 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, на юге до сильных, возможны грозы. Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов. Ветер северный, северо-восточный 6−11 метров в секунду, местами порывы 13−18.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит от +7 до +9 градусов. Ветер северный, северо-восточный 7−12 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 13 мая, у Василия, Ефрема, Игнатия, Климента, Максима, Никиты и Якова.