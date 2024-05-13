На Южный Урал снова пришло похолодание

В понедельник, 13 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, на юге до сильных, возможны грозы. Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов. Ветер северный, северо-восточный 6−11 метров в секунду, местами порывы 13−18.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит от +7 до +9 градусов. Ветер северный, северо-восточный 7−12 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 13 мая, у Василия, Ефрема, Игнатия, Климента, Максима, Никиты и Якова.