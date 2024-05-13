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«СКА-Хабаровск» на выезде не смог выиграть у ярославского «Шинника»

Выйти в Премьер-лигу по итогам сезона 2023/24 года у армейцев не вышло.

Источник: ФК "СКА-Хабаровск"

Очередной тур МЕЛБЕТ-Первой российской футбольной лиги «СКА-Хабаровск» провёл в Ярославле с «Шинником». Выиграть этот матч и сохранить теоретические шансы на выход в РПЛ по итогам завершающегося сезона у подопечных Романа Шаронова не получилось, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Армейцы дважды могли открыть счёт на старте первого тайма, но Магомед Мусалов из-за пределов штрафной не попал в рамку, а Андрей Никитин не сумел замкнуть сложный навес. В ответ дальневосточники получили две атаки ярославцев, оказавшихся успешными.

 — Сначала за потерю Игоря Коновалова «СКА-Хабаровск» наказал ударом в «девятку» Вячеслав Зинков, а в следующей атаке розыгрыш Владислава Сауся и Игоря Андреева завершил своим голом в пустой угол ворот армейцев Дмитрий Самойлов, — отметили в пресс-службе красно-синих. В дальнейшем те мячи от гостей, что летели в рамку ворот «Шинника», вытаскивал знакомый хабаровским болельщикам Александр Довбня. Не отставал от него и Ислам Имамов, спасший команду от третьего гола.

Тройная замена армейцев на 69-й минуте изменила рисунок игры, сместив атакующий акцент с правого фланга на левый. В итоге свежий Саид Алиев головой отправил мяч с подачи Кирилла Никитина в ворота «Шинника» — вытянувшийся в струнку Довбня до снаряда не дотянулся. Александр же не дал гостям возможности свести игру к ничьей или даже выиграть, надёжно справившись с ударами Кирилла Никитина и Олега Кожемякина. Итог встречи — 1:2, «СКА-Хабаровск» уступает в Ярославле.

Следующий матч армейцы сыграют на выезде с «Тюменью», игра назначена на 16 мая в 15:00 по московскому времени (22:00 по Хабаровску). За три встречи до конца турнира подопечные Романа Шаронова потеряли все шансы на повышение статуса в следующем сезоне: заветную четвёрку лидеров сейчас замыкает «Родина» с 52 очками, у «СКА-Хабаровска» всего 41 балл.

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