«СКА-Хабаровск» на выезде не смог выиграть у ярославского «Шинника»

— Сначала за потерю Игоря Коновалова «СКА-Хабаровск» наказал ударом в «девятку» Вячеслав Зинков, а в следующей атаке розыгрыш Владислава Сауся и Игоря Андреева завершил своим голом в пустой угол ворот армейцев Дмитрий Самойлов, — отметили в пресс-службе красно-синих. В дальнейшем те мячи от гостей, что летели в рамку ворот «Шинника», вытаскивал знакомый хабаровским болельщикам Александр Довбня. Не отставал от него и Ислам Имамов, спасший команду от третьего гола.