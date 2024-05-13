Жители затопленных районов Омской области совершили лодочный крестный ход

«По просьбе и благословению епископа Викентия, благочинный с прихожанами совершают постоянно Крестные ходы, в том числе на лодках, организованных с помощью сотрудников МЧС, с сугубой молитвой о сохранении от наводнения», — сообщили в пресс-службе Тарской епархии.