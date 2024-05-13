Жители затопленных районов Омской области совершили лодочный крестный ход

«По просьбе и благословению епископа Викентия, благочинный с прихожанами совершают постоянно Крестные ходы, в том числе на лодках, организованных с помощью сотрудников МЧС, с сугубой молитвой о сохранении от наводнения», — сообщили в пресс-службе Тарской епархии.
Ещё один крестный ход — по улицам Усть-Ишима — был совершён на Пасхальной седьмице по окончании праздничной Божественной литургии на Антипасху.
«Благоговейное шествие верующих с иконами, крестами, хоругвями и другими христианскими святынями сопровождалось пением молитв, в которых они прославляли Воскресшего Христа, Пресвятую Богородицу и всех святых», — рассказали в епархии.
Напомним, что в Усть-Ишиме с воскресенья, 12 мая, действует режим ЧС регионального значения. Такой же режим объявлен в деревнях Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, посёлке Атеринки, сёлах Большая Тебендня, Слободчики Усть-Ишимского района.