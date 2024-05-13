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Жители затопленных районов Омской области совершили лодочный крестный ход

В подтопленном посёлке Усть-Ишим прошли крестные ходы, в том числе и на лодках.

Источник: МЧС РФ

«По просьбе и благословению епископа Викентия, благочинный с прихожанами совершают постоянно Крестные ходы, в том числе на лодках, организованных с помощью сотрудников МЧС, с сугубой молитвой о сохранении от наводнения», — сообщили в пресс-службе Тарской епархии.

Ещё один крестный ход — по улицам Усть-Ишима — был совершён на Пасхальной седьмице по окончании праздничной Божественной литургии на Антипасху.

«Благоговейное шествие верующих с иконами, крестами, хоругвями и другими христианскими святынями сопровождалось пением молитв, в которых они прославляли Воскресшего Христа, Пресвятую Богородицу и всех святых», — рассказали в епархии.

Напомним, что в Усть-Ишиме с воскресенья, 12 мая, действует режим ЧС регионального значения. Такой же режим объявлен в деревнях Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, посёлке Атеринки, сёлах Большая Тебендня, Слободчики Усть-Ишимского района.

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