ФК «Иркутск» опустился на последнее место после поражения от «Чертаново»

Футбольная команда «Иркутск» потерпела третье поражение подряд и опустилась на последнее, 16-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги. На этот раз «бабры» потерпели поражение от «Чертаново» в Москве 12 мая.
Матч обещал быть непростым: после крупного поражения от «Спартака-2» игроки «Чертаново» были хорошо замотивированы. Собственно, они же и открыли счёт в этой встрече на 20 минуте. Счёт 1:0 сохранился до конца первого тайма, а уже в начале второго хозяева удвоили своё преимущество. «Размочить» счёт смог новичок «Иркутска» Владислав Брагин, распечатавший ворота москвичей на 78 минуте. Но сравнять «бабры» уже не успели. Итог — поражение иркутян со счётом 1:2.
Следующий матч иркутяне проведут дома 19 мая против «Динамо Санкт-Петербург». Правда, из-за неготовности стадиона «Труд» в Иркутске игра состоится на стадионе «Шахтёр» в Черемхово. Начало в 17:00.