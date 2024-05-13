ФК «Иркутск» опустился на последнее место после поражения от «Чертаново»

Матч обещал быть непростым: после крупного поражения от «Спартака-2» игроки «Чертаново» были хорошо замотивированы. Собственно, они же и открыли счёт в этой встрече на 20 минуте. Счёт 1:0 сохранился до конца первого тайма, а уже в начале второго хозяева удвоили своё преимущество. «Размочить» счёт смог новичок «Иркутска» Владислав Брагин, распечатавший ворота москвичей на 78 минуте. Но сравнять «бабры» уже не успели. Итог — поражение иркутян со счётом 1:2.