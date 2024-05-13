Три дня в Хабаровске проходил «Амурфест»

В этот раз на мероприятие подали более трехсот заявок творческие коллективы и мастера-одиночки. Все знают, что засветиться на фестивале к удаче!
Первый день фестивалили в Индустриальном районе перед Дворцом «Русь». Далековато ехать от центра, зато с погодой как повезло. Следующие два дня на площади Ленина прошли под бравый стук дождя по домикам мастеров и хлопанье целлофана — им пытались спастись от вездесущей воды. Да, было свежо и мокро, но есть что-то особенное в том, что приходилось заныривать под завесу целлофана, чтобы разглядеть прилавки. А посмотреть было что.
Участники собрались из разных городов Дальнего Востока. Расстояние для творческих людей не проблема, когда хочется поделиться своим искусством и получить обратную связь. «Амурфест» — не про прибыль, а именно про обмен эмоциями. Ну и как, скажите, не восхититься, когда приподнимаешь очередной целлофан и видишь драконьи глаза. И они, явно, видят тебя тоже. Свой глазастый товар на кольцах и браслетах художница привезла из Владивостока.
― Города наши, считай, рядом находятся ― всего-то ночь в поезде. К нам на ярмарки часто хабаровчане добираются, мы ― к вам. Заметила, в том году приезжала, снег выпал, сейчас дождь. Наверное, это я вам непогоду привожу, ― смеется Кристина Загребельная.
― Дождь ― пустяк, зато какую красоту привезли!
Почти пятьсот цветов представили члены клуба любителей фиалок и суккулентов. Уместились все в одной точке за счет миниатюрности. Похожие на инопланетные существа суккуленты в маленьких горшочках и яркие дерзкие фиалки. Такой товар первую очередь интересует женщин ― мужчины тянутся к казачьей лавке, в которой рядом с вывеской плетенные нагайки и футболки с патриотичными надписями.
Бродить с зонтами вдоль рядов не вариант ― ветер-хулиган выворачивает их наизнанку и стремится вырвать из рук. Под дождем быстро становится холодно, заглядываем в просторную палатку погреться. Здесь расположились художественный музей и научка. Музей давно уже перестал быть просто хранилищем картин, его сотрудники всегда придумывают чем привлечь посетителей.
Вот и в этот раз нам сразу предложили поучаствовать в викторине за приз и суперприз. Без ложной скромности признаемся, что выиграли их, ответив на все вопросы правильно. Нам достались билеты в музей и книга про творчество народов Приамурья, которую мы прочитали в тот же вечер.
Помимо ярмарки и конкурсов здесь в режиме нон-стоп проходят концерты коллективов из разных населенных пунктов региона. Конечно, в этот раз зрителей поубавилось из-за дождя, но тем, кто пришел на площадь, праздничное настроение было обеспечено!