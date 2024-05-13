Три дня в Хабаровске проходил «Амурфест»

Первый день фестивалили в Индустриальном районе перед Дворцом «Русь». Далековато ехать от центра, зато с погодой как повезло. Следующие два дня на площади Ленина прошли под бравый стук дождя по домикам мастеров и хлопанье целлофана — им пытались спастись от вездесущей воды. Да, было свежо и мокро, но есть что-то особенное в том, что приходилось заныривать под завесу целлофана, чтобы разглядеть прилавки. А посмотреть было что.