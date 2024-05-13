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«Тотальный диктант» в Омске вошёл в топ-5 по количеству участников

Об этом сообщили в пресс-службе ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

Источник: МК.RU Омск

Всего в нашем регионе в нём поучаствовали более 1900 человек на шестидесяти площадках. Сорок из них написали диктант на отлично.

Их награждение проходило во втором корпусе вуза. Некоторые из отличников рассказали, что пишут диктант уже в восьмой раз подряд. Подарки также получили все участники первого в Омске детского Тотального диктанта.

«Мы рады, что сегодня в нашей аудитории так много людей, которые любят и ценят русский язык, заботятся о его сохранении и считают важным говорить и писать грамотно!», — рассказала декан факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникаций ОмГУ Евгения Малёнова.

Она также отметила, что Омск планирует вновь поучаствовать в конкурсе «Столица Тотального диктанта». А также сделать более масштабной детскую площадку диктанта.

Читайте также о том, как акция прошла на одной из площадок — Омском государственном аграрном университете.

образование