«Тотальный диктант» в Омске вошёл в топ-5 по количеству участников

Всего в нашем регионе в нём поучаствовали более 1900 человек на шестидесяти площадках. Сорок из них написали диктант на отлично.
Их награждение проходило во втором корпусе вуза. Некоторые из отличников рассказали, что пишут диктант уже в восьмой раз подряд. Подарки также получили все участники первого в Омске детского Тотального диктанта.
«Мы рады, что сегодня в нашей аудитории так много людей, которые любят и ценят русский язык, заботятся о его сохранении и считают важным говорить и писать грамотно!», — рассказала декан факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникаций ОмГУ Евгения Малёнова.
Она также отметила, что Омск планирует вновь поучаствовать в конкурсе «Столица Тотального диктанта». А также сделать более масштабной детскую площадку диктанта.
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