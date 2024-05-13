«Тотальный диктант» в Омске вошёл в топ-5 по количеству участников

«Мы рады, что сегодня в нашей аудитории так много людей, которые любят и ценят русский язык, заботятся о его сохранении и считают важным говорить и писать грамотно!», — рассказала декан факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникаций ОмГУ Евгения Малёнова.