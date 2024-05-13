Специальный транспорт будет ходить до кладбищ Иркутска в Родительский день

С 11 по 14 мая, в Дни памяти, администрация Иркутска организует специальные автобусные маршруты на Маратовское, Александровское, Ново-Ленинское кладбища. 11, 12, 13 мая транспорт будет курсировать с 9.00 до 19.00, 14 мая — с 9.00 до 20.00, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
· № 9 «Центральный рынок (напротив строения № 11 на ул. Володарского) — СНТ имени Дубинина (Маратовское кладбище)»;
· № 136к «Ул. Софьи Перовской — Александровское кладбище»;
· № 14а «Центральный Рынок (ул. Чехова, 19) — Ново-Ленинское кладбище»;
· № 14к «Школьная — Ново-Ленинское кладбище»;
· № 10к «Авиазавод — Ново-Ленинское кладбище»;
· № 25к «Жилкино (Нефтебаза) — Ново-Ленинское кладбище» 14 мая — 1 автобус.