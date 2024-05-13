Специальный транспорт будет ходить до кладбищ Иркутска в Родительский день

С 11 по 14 мая, в Дни памяти, администрация Иркутска организует специальные автобусные маршруты на Маратовское, Александровское, Ново-Ленинское кладбища. 11, 12, 13 мая транспорт будет курсировать с 9.00 до 19.00, 14 мая — с 9.00 до 20.00, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.