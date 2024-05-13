Пушка на крыше: красноярский театр будет показывать спектакли на крыше

1 июня в театре откроется сцена на крыше здания «Пушка+». Первым спектаклем под открытым небом станет премьера режиссера Олега Рыбкина — «Исчезнувший велосипедист» (16+).
Постановка в новом пространстве пройдет на закате. Премьерный показ запланирован на 21:00. Для красноярцев откроется лаундж-зона, кроме того, показ будут сопровождать коктейли и виниловая музыка, сообщают коллеги из Gornovosti.
Отметим, здание «Пушка+» ввели в эксплуатацию в 2023 году. Именно там на четвертом этаже находится панорамная крыша. Площадка рассчитана на 100 зрителей, однако их количество может меняться в зависимости от задумки режиссера.