Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушка на крыше: красноярский театр будет показывать спектакли на крыше

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новую площадку готовят к запуску в новом здании красноярского театра Пушкина.

Источник: Соцсети

1 июня в театре откроется сцена на крыше здания «Пушка+». Первым спектаклем под открытым небом станет премьера режиссера Олега Рыбкина — «Исчезнувший велосипедист» (16+).

Постановка в новом пространстве пройдет на закате. Премьерный показ запланирован на 21:00. Для красноярцев откроется лаундж-зона, кроме того, показ будут сопровождать коктейли и виниловая музыка, сообщают коллеги из Gornovosti.

Отметим, здание «Пушка+» ввели в эксплуатацию в 2023 году. Именно там на четвертом этаже находится панорамная крыша. Площадка рассчитана на 100 зрителей, однако их количество может меняться в зависимости от задумки режиссера.

театр