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Красноярские родители против введения в школах обязательного изучения китайского языка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди родителей школьников из Красноярска.

Источник: НИА Красноярск

Выяснилось, что только каждый четвертый родитель выступает за то, чтобы сделать китайский язык обязательным для изучения в школах.

17% родителей полагают, что из перечня обязательных школьных предметов нужно исключить английский язык.

Большинство же против отказа от преподавания английского языка в школах, так как «знание языков расширяет кругозор», и введения в перечень обязательных предметов китайского, потому что «он очень сложный». На сегодняшний день китайский язык в школах является предметом «по выбору».

образование