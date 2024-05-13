Красноярские родители против введения в школах обязательного изучения китайского языка

Выяснилось, что только каждый четвертый родитель выступает за то, чтобы сделать китайский язык обязательным для изучения в школах.
17% родителей полагают, что из перечня обязательных школьных предметов нужно исключить английский язык.
Большинство же против отказа от преподавания английского языка в школах, так как «знание языков расширяет кругозор», и введения в перечень обязательных предметов китайского, потому что «он очень сложный». На сегодняшний день китайский язык в школах является предметом «по выбору».