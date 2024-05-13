Глава Кузбасса обратился к жителям региона после предложения поста министра

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев обратился к жителям региона в своём Telegram-канале.
Цивилев написал, что всегда будет благодарен Кузбассу и его жителям. Он заявил, что сейчас проходит согласование в Госдуме за новый состав Правительства России.
«Поручения президента Российской Федерации Владимира Путина, интересы жителей Кузбасса и всех регионов страны будут для меня в приоритете», — говорится в сообщении Telegram-канала главы региона.
Ранее мы сообщали, что Мишустин 11 мая предложил состав нового правительства. Сергея Цивилева предложили на пост министра энергетики. Цивилев возглавляет Кемеровскую область с 2018 года. В 2023 году Сергей Цивилев был избран губернатором на второй пятилетний срок. Выборы нового губернатора Кемеровской области состоятся в сентябре 2024 года в единый день голосования.