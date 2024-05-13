Глава Кузбасса обратился к жителям региона после предложения поста министра

Ранее мы сообщали, что Мишустин 11 мая предложил состав нового правительства. Сергея Цивилева предложили на пост министра энергетики. Цивилев возглавляет Кемеровскую область с 2018 года. В 2023 году Сергей Цивилев был избран губернатором на второй пятилетний срок. Выборы нового губернатора Кемеровской области состоятся в сентябре 2024 года в единый день голосования.