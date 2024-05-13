ЗАГС назвал необычные имена новорожденных в Омске и других городах в 2024 году

Например, в Новгородской области родились девочка Сандра и мальчик Эдриан; в Курской области девочку навали Приясна; в Краснодарском крае появились на свет мальчики Гектор, Мадрид и Леонэль; в Вологодской области на свет появилась Эсмеральда, в Ростовской области мальчик получил имя Жорж; в Тюменской области родители назвали дочку Сюзанна; в Челябинской области родилась Ефросинья; а в Свердловской области родились Ница и Клавдия.