Минздрав Башкирии опубликовал график «Поездов здоровья» на новую неделю.

Минздрав Башкирии опубликовал график движения «Поездов здоровья» с 13 по 19 мая. Напомним, они курсируют по шести маршрутам и проводят бесплатное обследование жителей отдаленных деревень и сел республики. На этой неделе врачи будут работать в следующих населенных пунктах: