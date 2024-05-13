Минздрав Башкирии опубликовал график «Поездов здоровья» на новую неделю.

Минздрав Башкирии опубликовал график движения «Поездов здоровья» с 13 по 19 мая. Напомним, они курсируют по шести маршрутам и проводят бесплатное обследование жителей отдаленных деревень и сел республики. На этой неделе врачи будут работать в следующих населенных пунктах:
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— 15 мая село Трунтаишево Альшеевского района;
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Традиционно в составе «Поездов здоровья» работают диагностические центры РКБ имени Куватова, Республиканского кардиоцентра, маммографы, флюорографы, а также бригады врачей узких специальностей. Прием ведется по живой очереди.
Напомним, передвижной медицинский комплекс начал курсировать с 15 апреля. За полгода врачи побывают в 331 населенном пункте.