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Минздрав Башкирии опубликовал график «Поездов здоровья» на новую неделю

Минздрав Башкирии опубликовал график «Поездов здоровья» на новую неделю.

Источник: Башинформ

Минздрав Башкирии опубликовал график движения «Поездов здоровья» с 13 по 19 мая. Напомним, они курсируют по шести маршрутам и проводят бесплатное обследование жителей отдаленных деревень и сел республики. На этой неделе врачи будут работать в следующих населенных пунктах:

— 13—15 мая село Тирлянский Белорецкого района;
— 16—17 мая село Абзаково Белорецкого района;
— 14—15 мая село Ариево Дуванского района;
— 16—17 мая село Михайловка Дуванского района;
— 14—15 мая село Ангасяк Дюртюлинского района;
— 16—17 мая село Юсупово Дюртюлинского района;
— 13—15 мая село Канлы-Туркеево Буздякского района;
— 16—20 мая село Копей-Кубово Буздякского района;
— 13—14 мая село Крымский Альшеевского района;
— 15 мая село Трунтаишево Альшеевского района;
— 16—17 мая село Слак Альшеевского района;
— 13—14 мая село Старомусино Чишминского района;
— 15—16 мая село Красный Зилим Архангельского района;
— 17—20 мая село Ирныкши Архангельского района.

Традиционно в составе «Поездов здоровья» работают диагностические центры РКБ имени Куватова, Республиканского кардиоцентра, маммографы, флюорографы, а также бригады врачей узких специальностей. Прием ведется по живой очереди.

Напомним, передвижной медицинский комплекс начал курсировать с 15 апреля. За полгода врачи побывают в 331 населенном пункте.

здоровье
медицина