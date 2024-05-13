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«Настоящий мор»: в Башкирии массово гибнут пчелы

В Башкирии массово гибнут пчелы. Как рассказал на своей странице в соцсетях заместитель директора Центра развития туризма республики Артур Идельбаев, причин для этого сразу несколько.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, в республике плохо цвела липа: в северных районах практически все деревья замерзли. Также на территории Башкирии уже третий год бушует шелкопряд, который в прошлом году дошел до самых медоносных районов. Третья причина, по мнению Идельбаева, самая главная: это бесконтрольный ввоз пчел южных пород, которых еще называют «узбечками». Скрещиваясь с ними, башкирские пчелы утрачивают способность выживать зимой, а также массово заболевают.

«Очень большая проблема — это болезни, которые несут эти пришлые пчелы. Наши пчелы не имеют к ним иммунитета и дохнут. Идет просто настоящий мор. Я даже не знаю, как мы будем в таких условиях восстанавливать популяцию наших башкирских пчел», — отметил Артур Идельбаев.