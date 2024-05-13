«Настоящий мор»: в Башкирии массово гибнут пчелы

Так, в республике плохо цвела липа: в северных районах практически все деревья замерзли. Также на территории Башкирии уже третий год бушует шелкопряд, который в прошлом году дошел до самых медоносных районов. Третья причина, по мнению Идельбаева, самая главная: это бесконтрольный ввоз пчел южных пород, которых еще называют «узбечками». Скрещиваясь с ними, башкирские пчелы утрачивают способность выживать зимой, а также массово заболевают.