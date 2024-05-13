Больше 100 партий куриного мяса доставили в Хабаровск из Китая

С начала года в Хабаровский край из Китая поступило 114 партий куриного мяса. Продукцию проверили сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. Общая масса товара составила 2,5 тысячи тонн. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Продукция поступила в регион в сопровождении всех необходимых ветеринарных сертификатов, которые подтверждают безопасность мяса.
— Кроме этого, для подтверждения безопасности ввозимой продукции специалистами территориального управления было отобрано 77 проб для дополнительных лабораторных исследований, — рассказали в пресс-службе приморского управления Россельхознадзора.
Согласно заключениям лаборатории, где проходила проверка товара, продукция соответствует всем российским требованиям. Теперь ее можно поставлять в торговые точки Хабаровского края и продавать жителям региона без опаски.