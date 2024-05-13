Заморозки и сильный ветер ждут свердловчан на этой неделе

В целом в Свердловской области сегодня, 13 мая, днем столбики термометров поднимутся до +6, + 11. Местами возможен дождь, ветер северо-западный, западный, 5−10 м/с. В ночь на вторник ожидаются заморозки до −5 градусов, днем снова +6, +11. Затем вновь синоптики обещают ночные заморозки до −5, а днем в среду потеплеет до +7, +12.