Заморозки и сильный ветер ждут свердловчан на этой неделе

Сегодня днем в Екатеринбурге столбики термометра покажут +9, +11 градусов. Ветер северо-западный, западный, 5−10 м/с, облачно с прояснениями. Ночью будет в среднем 0, +2, а днем 14 мая +8, +10. Ветер северо-западный, 4−9 м/с, облачно.
В среду, 15 мая, ночью также ожидается 0, +2, днем потеплеет до +10, +12 градусов. Ветер западный, 3−8 м/с, преимущественно без осадков.
В целом в Свердловской области сегодня, 13 мая, днем столбики термометров поднимутся до +6, + 11. Местами возможен дождь, ветер северо-западный, западный, 5−10 м/с. В ночь на вторник ожидаются заморозки до −5 градусов, днем снова +6, +11. Затем вновь синоптики обещают ночные заморозки до −5, а днем в среду потеплеет до +7, +12.