Против министра ЖКХ Новосибирской области возбудили еще одно дело

Архипов был задержан 20 марта. Примерно тогда же против него возбудили первое дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, министр ЖКХ необоснованно решил отозвать у банка ранее заявленное требование о возврате 220 миллионов рублей.