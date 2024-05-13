В Иркутской области отменили карантин по заразному узелковому дерматиту

Карантин отменен в Усольском, Черемховском, Иркутском, Осинском районах и Ангарском городском округе, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за выявленных эпизоотических очагов данного заболевания.
«Работа по ликвидации эпизоотических очагов осуществлялась в круглосуточном режиме. Последний эпизоотический очаг в личном подсобном хозяйстве, где содержалось шесть голов КРС, был ликвидирован в селе Унгин Осинского района 3 апреля. С 4 апреля новые очаги заразной болезни животных не регистрировали», — сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.
Он отметил, что в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации ежедневно участвовало более 750 человек и более 180 единиц техники. Привлекались силы и средства областного противоэпизоотического отряда (100 бригад, 293 специалиста и служащих учреждений ветеринарии и 62 единицы автотранспорта); студенческого отряда Иркутского аграрного университета (20 человек и пять единиц транспорта); студенты Иркутского аграрного техникума старших курсов (20 человек), а также ветеринарные бригады из Республики Башкортостан (девять человек) и Республики Татарстан (10 человек).
С начала введения режима ЧС в круглосуточном режиме осуществляют работу два контрольно-пропускных поста — на границе Иркутской области с Красноярским краем и Республикой Бурятия, установленные в городах Тайшет и Слюдянка. Всего в перечень неблагополучных территорий региона вошли 26 населенных пунктов и два садоводческих некоммерческих товарищества. В угрожаемую зону — 104 населенных пункта и 90 садоводческих некоммерческих товариществ, уточняет пресс-служба Правительства региона.
Сергей Шевченко подчеркнул: в кратчайшие сроки была проведена работа по первоочередной вакцинации животных, содержащихся в неблагополучных и прилегающих к ним районах, в территориях, находящихся вдоль федеральных трасс и дорог областного значения, в северных районах региона. Всего против заразного узелкового дерматита вакцинировано более 421 тысячи голов восприимчивых животных.
«Массовая иммунизация восприимчивых животных позволила не только создать “буферную зону”, препятствующую дальнейшему распространению болезни, она способствует формированию у животных популяционного иммунитета, помогающего снизить уровень заболеваемости и купировать начавшийся эпизоотический процесс», — заключил Сергей Шевченко.