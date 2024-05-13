В Иркутской области отменили карантин по заразному узелковому дерматиту

Он отметил, что в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации ежедневно участвовало более 750 человек и более 180 единиц техники. Привлекались силы и средства областного противоэпизоотического отряда (100 бригад, 293 специалиста и служащих учреждений ветеринарии и 62 единицы автотранспорта); студенческого отряда Иркутского аграрного университета (20 человек и пять единиц транспорта); студенты Иркутского аграрного техникума старших курсов (20 человек), а также ветеринарные бригады из Республики Башкортостан (девять человек) и Республики Татарстан (10 человек).