А тепло когда-то будет? Столбики термометров могут упасть до «минуса» на этой неделе в Хабаровском крае

Погода в Хабаровском крае снова не оправдывает надежд. После долгих холодных выходных людям так хотелось тепла. Но у небесной канцелярии свои планы на новую неделю: нас ждут осадки, серое небо и кратковременная передышка. Подробнее в материале «КП» — Хабаровск".