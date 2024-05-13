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А тепло когда-то будет? Столбики термометров могут упасть до «минуса» на этой неделе в Хабаровском крае

Небольшое потепление ожидается в Хабаровском крае в середине недели 13—17 мая.

Сейчас в Ричмонде: +14° 0 м/с 63% 758 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Хабаровском крае снова не оправдывает надежд. После долгих холодных выходных людям так хотелось тепла. Но у небесной канцелярии свои планы на новую неделю: нас ждут осадки, серое небо и кратковременная передышка. Подробнее в материале «КП» — Хабаровск".

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 13—17 МАЯ 2024

Пасмурная погода продолжит портить настроение в начале недели. На регион выйдет очередной — уже сбились, какой по счету — циклон. 13 мая солнце еще будет проглядывать сквозь тучи, а 14 числа грянет дождь, местами сильный.

— В начале недели температура воздуха ночью будет около +1 +6 градусов, местами — до −3 градусов. Днем +10 +15 градусов с постепенным потеплением к середине «семидневки», — рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Юлия Зайцева, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.

Что же ждет жителей Хабаровского края к середине недели? Горячо ожидаемое, но недолгое потепление. 15 мая дождь наконец-то прекратится, столбики термометров поползут вверх. Ночью воздух прогреется до +2 +4 градусов, днем ожидается +17 +22 градуса.

По словам синоптиков, привыкать к такой погоде — преждевременно. К выходным в край снова придут кратковременные дожди. Возможно, осадки минуют Хабаровск. Прогноз еще будет уточняться.