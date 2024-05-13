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В Астане благоустроят 170 дворов, скверов и аллей: где именно, рассказал аким

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Как благоустраивают Астану, рассказал аким столицы Женис Касымбек после инспекции городских парков, передает официальный сайт городского акимата.

Источник: Пресс-служба акима Астаны

«В этом году планируем благоустроить 170 общественных и дворовых территорий. Работами охватим все районы города, в том числе жилые массивы».

заявил Касымбек.

По его словам, зеленый бульвар появится по улице Жургенова в районе Алматы.

«Это одна из основных улиц микрорайона. За 9 лет с момента открытия улицы не проводились работы по ремонту брусчатого покрытия на пешеходных тротуарах, в связи с чем большинство участков пришли в ненадлежащее состояние».

констатировал он.

Коммунальщики вместе со строителями и озеленителями начали масштабное благоустройство пешеходного пространства улицы Жургенова.

Здесь можно будет гулять и отдыхать всем — в планах обустройство безбарьерной среды, зон досуга, озеленения, освещения и так далее, добавил аким.

Он подчеркнул, что работы начались — здесь планируется высадить более 6 тысяч деревьев и 44 тысячи кустарников.

«На аллее Мынжылдык ведется благоустройство 70 тысяч квадратных метров».

добавил аким.

Проект, по его словам, состоит из трех участков:

  1. от дороги по улице Аманжолова до главного входа в Каздрамтеатр;
  2. северная сторона Каздрамтеатра до улице Байтурсынова;
  3. южная сторона Каздрамтеатра со стороны улицы Нажимеденова.

Здесь устанавливается МАФЫ, обустраиваются тротуары, дорожки, высадили деревья, провели освещение.

18 гектаров — в рамках благоустройства ЖК «Жагалау» планируем благоустроить 18 гектаров территории.

«Благоустройством будут охвачены все 19 жилых дворов, относящихся к “Жагалау”.

пообещал градоначальник.

Здесь также высадят деревья, установят опоры освещения.

Кроме того, в Ботаническом саду ведутся работы по обновлению беговой и велодорожки, переукладке просевших брусчаток, восстановлению освещения, обновлению спортивных площадок.