В Астане благоустроят 170 дворов, скверов и аллей: где именно, рассказал аким

«В этом году планируем благоустроить 170 общественных и дворовых территорий. Работами охватим все районы города, в том числе жилые массивы».
По его словам, зеленый бульвар появится по улице Жургенова в районе Алматы.
«Это одна из основных улиц микрорайона. За 9 лет с момента открытия улицы не проводились работы по ремонту брусчатого покрытия на пешеходных тротуарах, в связи с чем большинство участков пришли в ненадлежащее состояние».
Коммунальщики вместе со строителями и озеленителями начали масштабное благоустройство пешеходного пространства улицы Жургенова.
Здесь можно будет гулять и отдыхать всем — в планах обустройство безбарьерной среды, зон досуга, озеленения, освещения и так далее, добавил аким.
Он подчеркнул, что работы начались — здесь планируется высадить более 6 тысяч деревьев и 44 тысячи кустарников.
«На аллее Мынжылдык ведется благоустройство 70 тысяч квадратных метров».
Проект, по его словам, состоит из трех участков:
- от дороги по улице Аманжолова до главного входа в Каздрамтеатр;
- северная сторона Каздрамтеатра до улице Байтурсынова;
- южная сторона Каздрамтеатра со стороны улицы Нажимеденова.
Здесь устанавливается МАФЫ, обустраиваются тротуары, дорожки, высадили деревья, провели освещение.
18 гектаров — в рамках благоустройства ЖК «Жагалау» планируем благоустроить 18 гектаров территории.
«Благоустройством будут охвачены все 19 жилых дворов, относящихся к “Жагалау”.
Здесь также высадят деревья, установят опоры освещения.
Кроме того, в Ботаническом саду ведутся работы по обновлению беговой и велодорожки, переукладке просевших брусчаток, восстановлению освещения, обновлению спортивных площадок.