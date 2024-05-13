Приморские гребцы завоевали золото на этапе Кубка мира в Венгрии

По информации, предоставленной министерством физической культуры и спорта Приморского края, ранее этот же дуэт проявил себя на европейском отборочном турнире, который также состоялся в Сегеде, где они завоевали лицензию для участия в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.