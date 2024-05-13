Приморские гребцы завоевали золото на этапе Кубка мира в Венгрии

Приморские спортсмены, Иван Штыль и Алексей Коровашков, одержали победу на международных соревнованиях по гребле на каноэ, которые проходили в городе Сегед (Венгрия). Дуэт выступил на дистанции 500 метров в каноэ-двойке и добился победы, преодолев трассу за 1 минуту и 37,03 секунды, опередив команды из Испании и Венгрии, которые заняли второе и третье места соответственно.
По информации, предоставленной министерством физической культуры и спорта Приморского края, ранее этот же дуэт проявил себя на европейском отборочном турнире, который также состоялся в Сегеде, где они завоевали лицензию для участия в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
В связи с ограничениями, наложенными Международной федерацией каноэ, российские гребцы смогут выступить на Олимпиаде без национальной символики, и их результаты не будут включены в общий медальный зачёт на соревнованиях.