В Башкирии сняли временные посты спасателей на опасных горных реках.

В Башкирии завершилась работа временных спасательных постов на опасных участках горных рек, сообщил председатель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.
С 26 апреля спасатели для безопасности туристов дежурили на тех участках рек, которые представляли наибольший риск для любителей экстремального отдыха. За это время на водных маршрутах прошло 2242 человека, из них 54 ребёнка.
Сотрудники госкомитета по ЧС и МЧС работали на трех временных постах на реке Малый Инзер (порог «Айгирские пороги»), реке Большой Инзер («Шивера Сарышта») и на реке Сакмара («Яман-Таш»). Также следили за безопасностью туристов на реке Лемеза (порог «Черная речка») и реке Зилим (порог «Кысык»).