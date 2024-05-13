Футболистки «Звезды-2005» не смогли победить «Ростов»

Матч в Перми завершился со счетом 1:1 (0:0). Ростовчанки открыли счет на 59-й мин. послу точного удара Татьяны Красновой. Безуспешные атаки хозяек поля не имели успеха. «Звезде-2005» удалось сравнять счет лишь на третьей дополнительной минуте встречи — точку поставила капитан команды Олеся Курочкина. Через несколько секунд после этого главный судья матча дала свисток об его окончании.