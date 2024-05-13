Футболистки «Звезды-2005» не смогли победить «Ростов»

Футболистки пермской «Звезды-2005» в очередном матче чемпионата России по футболу среди женских команд на своем поле принимали «Ростов». «Звездочки» ушли от поражения на последних секундах встречи.
Матч в Перми завершился со счетом 1:1 (0:0). Ростовчанки открыли счет на 59-й мин. послу точного удара Татьяны Красновой. Безуспешные атаки хозяек поля не имели успеха. «Звезде-2005» удалось сравнять счет лишь на третьей дополнительной минуте встречи — точку поставила капитан команды Олеся Курочкина. Через несколько секунд после этого главный судья матча дала свисток об его окончании.
Следующий матч «Звезда-2005» проведет 18 мая в Москве против «Динамо», занимающего второе место в турнирной таблице розыгрыша. Футболистки из Перми пока идут пятыми. (0+).