Бывший репетитор из Пермского края стал участником шоу «Мистер Икс»

Участие в новом сезоне шоу «Мистер Икс» принял бывший репетитор из Пермского края Станислав Еговцев.
Первый выпуск сезона с его участием выйдет 23 мая на телеканале «Пятница». По сюжету шоу несколько потенциальных невест будут бороться за сердца двух героев — Богача и Бедняка. Однако девушки не будут знать, кто из молодых людей на самом деле богат, а кто нет.
Одним из двух потенциальных женихов стал 29-летний Станислав Еговцев из Чернушки. Молодой человек до десятого класса учился в родном городе, после чего поступил в лицей при Высшей школе экономики в Перми. После окончания школы Станислав поступил на бюджет в ВШЭ в Москве.
Как рассказывает сам молодой человек в своих социальных сетях, он с 10 класса работал репетитором по математике и параллельно учёбе в вузе организовал для школьников курсы подготовки к ЕГЭ. Сейчас он развивает свой бизнес в сфере аренды автомобилей.