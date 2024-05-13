Бывший репетитор из Пермского края стал участником шоу «Мистер Икс»

Первый выпуск сезона с его участием выйдет 23 мая на телеканале «Пятница». По сюжету шоу несколько потенциальных невест будут бороться за сердца двух героев — Богача и Бедняка. Однако девушки не будут знать, кто из молодых людей на самом деле богат, а кто нет.