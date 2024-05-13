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Арестованному в Приморье американцу обжаловали меру пресечения

Защита американца Гордона Блэка, ранее арестованного во Владивостоке за кражу, обжаловала меру пресечения. Об этом сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

Источник: РИА "Новости"

Гордона Блэка арестовали во Владивостоке.

Защита американца Гордона Блэка, ранее арестованного во Владивостоке за кражу, обжаловала меру пресечения. Об этом сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

«Поступила жалоба от стороны защиты, предоставлен срок для принесения возражений до 20 мая», — сказала Елена Оленева. Ее слова приводит РИА Новости.

Блэк — американский военный, который прибыл в Россию из Южной Кореи, передает RT. О его задержании стало известно 6 мая. Позже его арестовали до 2 июля по обвинению в краже и хулиганстве. Американцу может грозить до пяти лет лишения свободы.