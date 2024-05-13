Мужчина из Башкирии дошел до соседнего региона в поисках своих лошадей

«Как только появилась связь, он сообщил, что жив и направляется с лошадьми домой. Искавшие его спасатели Госкомитета РБ по ЧС выдвинулись ему на встречу и доставили домой. Мужчина в медицинской помощи не нуждался», — добавили в ведомстве.