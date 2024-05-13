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Мужчина из Башкирии дошел до соседнего региона в поисках своих лошадей

Тем временем его искали полиция и спасатели.

Источник: Reuters

В Салаватском районе полиция, спасатели и местные жители искали сельчанина, пока он бродил в поисках своих 17 лошадей. Он прошел 23 км и добрался до соседнего региона — Челябинской области, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Когда стемнело, мужчина развел костер и заночевал в лесу. На следующее утро мужчина обнаружил неподалеку своих лошадей. После этого пошел с ними в сторону дома.

«Как только появилась связь, он сообщил, что жив и направляется с лошадьми домой. Искавшие его спасатели Госкомитета РБ по ЧС выдвинулись ему на встречу и доставили домой. Мужчина в медицинской помощи не нуждался», — добавили в ведомстве.