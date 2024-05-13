Синоптики назвали дату окончания дождей в Башкирии

В Башкирию вернется майское тепло. Обнадеживающий прогноз погоды на ближайшие дни опубликовали республиканские синоптики. По их словам, ко вторнику, 14 мая, столбики термометра поднимется до +15 градусов, а дожди прекратятся.
— Во вторник погоду будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3°, днем +10,+15°, — рассказали метеорологи.
В Башгидрометцентре добавили, что характер погоды не изменится и в среду, 15 мая.