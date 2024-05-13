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Синоптики назвали дату окончания дождей в Башкирии

Стало известно, когда в Башкирии потеплеет и прекратятся дожди.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 76% 759 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

В Башкирию вернется майское тепло. Обнадеживающий прогноз погоды на ближайшие дни опубликовали республиканские синоптики. По их словам, ко вторнику, 14 мая, столбики термометра поднимется до +15 градусов, а дожди прекратятся.

— Во вторник погоду будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3°, днем +10,+15°, — рассказали метеорологи.

В Башгидрометцентре добавили, что характер погоды не изменится и в среду, 15 мая.