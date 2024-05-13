14 мая в Родительский день в Хабаровске организован дополнительный маршрут

В Хабаровске, 14 мая в честь Родительского дня, будет организован дополнительный маршрут, сообщает пресс-служба администрации города.
Специальный автобус будет следовать по пути «Малый аэропорт — Кладбище (район с. Матвеевка)». Этот маршрут будет действовать с 10:00 до 19:00.
Этот дополнительный маршрут автобуса в честь Родительского дня станет отличной возможностью для жителей Хабаровска посетить могилы своих родных и близких. Существует древняя традиция приносить цветы и свечи на могилы усопших родственников в этот день. Такой акт памяти помогает сохранить связь между живыми и ушедшими, уважая их память.