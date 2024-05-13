14 мая в Родительский день в Хабаровске организован дополнительный маршрут

Этот дополнительный маршрут автобуса в честь Родительского дня станет отличной возможностью для жителей Хабаровска посетить могилы своих родных и близких. Существует древняя традиция приносить цветы и свечи на могилы усопших родственников в этот день. Такой акт памяти помогает сохранить связь между живыми и ушедшими, уважая их память.