Радио «Восток России» на день замолчит в Хабаровском крае

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» дополнили майский план профилактических работ на передающем оборудовании несколькими населёнными пунктами. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», согласно графику, в ряде населённых пунктов региона перебои с телевидением и радио будут наблюдаться три дня.
Так, 14 мая в Берёзовом (Солнечный район), Дурмине (район имени Лазо), Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Хабаровске, Чегдомыне (Верхнебуреинский район) и Ягодном (Комсомольский район), временно отключат радио «Восток России». Ограничения вводятся 07:00 до 15:00 по местному времени. Кроме того, в этот же день возможны перебои цифровых пакетов телевидения РТРС-1 и РТРС-2 в Дурмине (район имени Лазо) с 11:00 до 17:00.
Продолжатся отключения 15 мая. Без радио «Восток России» в этот день с 07:00 до 15:00 останутся Троицкое (Нанайский район) и Циммермановка (Ульчский район). 16 мая любимый радиоэфир будет прерываться в это же время в Бикине (Бикинский район).
— На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за погодных условий. Все отключения согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства, — сообщили нашему корреспонденту в РТРС.
Напомним, что текущая профилактическая кампания на оборудовании предприятия начнётся с 15 мая. Отключения коснутся нескольких районов Хабаровского края и будут наблюдаться до 23 мая. Подробнее с графиком можно познакомиться по ссылке.