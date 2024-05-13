Радио «Восток России» на день замолчит в Хабаровском крае

Так, 14 мая в Берёзовом (Солнечный район), Дурмине (район имени Лазо), Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Хабаровске, Чегдомыне (Верхнебуреинский район) и Ягодном (Комсомольский район), временно отключат радио «Восток России». Ограничения вводятся 07:00 до 15:00 по местному времени. Кроме того, в этот же день возможны перебои цифровых пакетов телевидения РТРС-1 и РТРС-2 в Дурмине (район имени Лазо) с 11:00 до 17:00.