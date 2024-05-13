Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 13 мая

— ч/с: Бажова, 37−71, Октябрьская, 40−65; Изобретателей, 42−59; Новозаводская, 57- 72; Инженерная, 59−70; Волочаевская, 36−57; Завалишина, 45−65; Мечникова, 2−30, 3−11, 23−31; Комарова, 64−72; пер. Пусковой — с 08.00 до 17.00;

— Хохрякова, 21, 22 — с 09.00 до 17.00;

— Чоппа, 10 — с 08.30 до 18.00;

— ч/с: Вязовая, 34−62; Томская, 31−54; пер. 3-й Томский; Кокчетавская, 33, 35 — с 13.00 до 17.00.