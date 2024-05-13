Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 13 мая

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 13 мая 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Северо-Крымская, 97−137, 132−166; Ижевская, 40−53; Б. Кашириных, 52−62; Тепличная, 63; Партизанская, 52- 70; пер. Северо-Крымский 1-й; Аргаяшская, 21, 3; Парковая (Колхозный), 22; Кутаисская, 2, 3 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Шагольская, 39 (подъезды 7, 8); Куйбышева, 25 (подъезды 5−8); Ворошилова, 23; Свердловский пр., 26 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Бродокамская, 29−79, 30−82; Матросова, 21−31, 10−32; Ташкентская, 1−77; Рабоче- Крестьянская, 103, 103-А, 103-Б — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Гагарина, 60-Г (подъезды 1, 2); Гагарина, 62 (подъезды 1−4) — с 09.00 до 17.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 50-летия ВЛКСМ, 3-А (подъезды 1−3); Б. Хмельницкого, 28 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Братская, 1−29; Междугородная, 29−53-А; Сосновская, 2−6, Гоголя, 1−4, Пестеля, 1−6, Рылеева, 1, 3, 5 — с 08.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Бажова, 37−71, Октябрьская, 40−65; Изобретателей, 42−59; Новозаводская, 57- 72; Инженерная, 59−70; Волочаевская, 36−57; Завалишина, 45−65; Мечникова, 2−30, 3−11, 23−31; Комарова, 64−72; пер. Пусковой — с 08.00 до 17.00;
— Хохрякова, 21, 22 — с 09.00 до 17.00;
— Чоппа, 10 — с 08.30 до 18.00;
— ч/с: Вязовая, 34−62; Томская, 31−54; пер. 3-й Томский; Кокчетавская, 33, 35 — с 13.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов.
В понедельник, 13 мая, с 9.00 до 15.00 будут отключены светофоры на перекрестках:
— Свердловского и Комсомольского проспекта;
— Свердловского проспекта и улицы Островского;
— Свердловского проспекта и улицы Куйбышева;
— улиц Каслинская и Куйбышева;
— улиц Каслинская и Кожзаводская;
— в районе остановки «Инструментальный завод» по Свердловскому тракту.
Будьте внимательны и осторожны!