Собянин сообщил о скором завершении строительства 3 станций Троицкой линии

«Строятся переходы под Ленинским проспектом. Выходы из северного вестибюля будут вести на пересечение магистрали с улицами Кравченко и Академика Пилюгина, южного — на перекресток с улицами Новаторов и Удальцова», — написал Мэр Москвы.