Собянин сообщил о скором завершении строительства 3 станций Троицкой линии

Станция «Новаторская» готова на 84 процента. Здесь будет пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро. Уже завершена отделка путевых стен и установка эскалаторов, идет облицовка потолка.
«Строятся переходы под Ленинским проспектом. Выходы из северного вестибюля будут вести на пересечение магистрали с улицами Кравченко и Академика Пилюгина, южного — на перекресток с улицами Новаторов и Удальцова», — написал Мэр Москвы.
На станции «Бачуринская» возвели основные конструкции. Сейчас специалисты монтируют освещение платформы, инженерные системы и занимаются внутренней отделкой. Готовность станции составляет 71 процент. Завершить работы планируется в этом году. В результате у жителей поселения Сосенского появится дополнительная связь с другими районами Москвы.
На станции «ЗИЛ» будут пересадки на Московское центральное кольцо и будущую Бирюлевскую линию метро. Готовность станции — 60 процентов. Здесь одновременно идут земляные работы, монтаж инженерных систем и архитектурная отделка.