В краевом выставочном центре сменился руководитель

Стоит отметить, что за год работы директора ООО «Пермь-Экспо» удалось значительно улучшить финпоказатели работы выставочного центра: в 2023 году выручка компании увеличилась почти в три раза — с 17,4 млн руб. до 48,4 млн руб. Убытки организации сократились с 70,1 млн руб. до 33,9 млн руб.