В краевом выставочном центре сменился руководитель

Она возглавила выставочный центр в апреле 2023 года. Прежде госпожа Пелявина работала сотрудником проектного отдела Фонда развития Пермского края и занималась развитием культурного пространства Шпагина. Тогда проект по заводу Шпагина был приостановлен и ее перевели в «Пермь Экспо».
Как пояснили «Ъ-Прикамье» в «Пермь Экспо», такое решение связано со сменой концепции управления выставочным центром. «Анастасия Пелявина покинула компанию по решению собственника», — подчеркнули в организации.
Стоит отметить, что за год работы директора ООО «Пермь-Экспо» удалось значительно улучшить финпоказатели работы выставочного центра: в 2023 году выручка компании увеличилась почти в три раза — с 17,4 млн руб. до 48,4 млн руб. Убытки организации сократились с 70,1 млн руб. до 33,9 млн руб.
Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что претензий к госпоже Пелявиной по части финпоказателей не было. «Просто меняется концепция управления ВЦ», — пояснил он.
ООО «Пермь-Экспо» было зарегистрировано в апреле 2022 года. Организация занимается управлением зданием бывшего гипермаркета «Карусель», которое краевые власти в конце 2021 года выкупили для организации выставок. «Пермь-Экспо» принадлежит Фонду развития Пермского края (79,25% — доля в УК) и Корпорации развития Пермского края (20,75%).