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В краевом выставочном центре сменился руководитель

В ООО «Пермь-Экспо» сменился руководитель. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации — «Фонду развития Пермского края» (ФРПК). До этого на протяжении года компанией руководила Анастасия Пелявина.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Она возглавила выставочный центр в апреле 2023 года. Прежде госпожа Пелявина работала сотрудником проектного отдела Фонда развития Пермского края и занималась развитием культурного пространства Шпагина. Тогда проект по заводу Шпагина был приостановлен и ее перевели в «Пермь Экспо».

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в «Пермь Экспо», такое решение связано со сменой концепции управления выставочным центром. «Анастасия Пелявина покинула компанию по решению собственника», — подчеркнули в организации.

Стоит отметить, что за год работы директора ООО «Пермь-Экспо» удалось значительно улучшить финпоказатели работы выставочного центра: в 2023 году выручка компании увеличилась почти в три раза — с 17,4 млн руб. до 48,4 млн руб. Убытки организации сократились с 70,1 млн руб. до 33,9 млн руб.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что претензий к госпоже Пелявиной по части финпоказателей не было. «Просто меняется концепция управления ВЦ», — пояснил он.

ООО «Пермь-Экспо» было зарегистрировано в апреле 2022 года. Организация занимается управлением зданием бывшего гипермаркета «Карусель», которое краевые власти в конце 2021 года выкупили для организации выставок. «Пермь-Экспо» принадлежит Фонду развития Пермского края (79,25% — доля в УК) и Корпорации развития Пермского края (20,75%).