Главные новости в Молдове 13 мая

1. На Молдову надвигаются заморозки до −2: Только этого нам не хватало, уже на шорты перешли, а тут такое.
2. Молдова подарила Украине 12 баллов на конкурсе «Евровидение», Украина Молдове — 2 балла: Кто какие оценки поставил нашей Наталье Барбу, и за какие страны голосовал Кишинев.
4. Радуница подпорчена холодным ветром: В Молдове уже не летняя погода, а по ночам и вовсе обещают заморозки.
5. Калачи на поману в дефиците, букетик полевой ромашки за 50 леев, такса для священников: Только автобусы в Кишиневе перевезли на «Дойну» 50 тысяч человек — что нужно знать тем, кто отмечает Радуницу на кладбище.