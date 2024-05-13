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Главные новости в Молдове 13 мая

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 13 мая 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 76% 759 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

1. На Молдову надвигаются заморозки до −2: Только этого нам не хватало, уже на шорты перешли, а тут такое.

2. Молдова подарила Украине 12 баллов на конкурсе «Евровидение», Украина Молдове — 2 балла: Кто какие оценки поставил нашей Наталье Барбу, и за какие страны голосовал Кишинев.

3. СИБ не справляется — больше половины страны «агенты Кремля»: Зачем в Молдове американская разведка ФБР открывает свой офис со штатом 50 человек.

4. Радуница подпорчена холодным ветром: В Молдове уже не летняя погода, а по ночам и вовсе обещают заморозки.

5. Калачи на поману в дефиците, букетик полевой ромашки за 50 леев, такса для священников: Только автобусы в Кишиневе перевезли на «Дойну» 50 тысяч человек — что нужно знать тем, кто отмечает Радуницу на кладбище.