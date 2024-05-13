Тонувшего рыбака спасли на Большом Уссурийском острове

Сотрудник МЧС во время патрулирования пожароопасной обстановки в окрестностях поселка Уссурийский обратил внимание на мужчину пенсионного возраста, который был занят рыбалкой в затоне, где базируются теплоходы «Амурводпути». Через какое-то время спасатель снова обернулся на мужчину и увидел, что тот начал тонуть. Местные жители и ставший свидетелем пожарный достали из воды пожилого человека и оказали ему помощь, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Судя по всему, рыбак оступился и в его высокий прорезиненный комбинезон быстро зашла вода, которая потянула мужчину дальше в затон. Когда спасатель Евгений Тимонин достал мужчину из реки, на помощь к нему пришли местные жители Степан Бежовец и Светлана Бурова.
— Мы когда достали его, искусственная вентиляция легких не понадобилась, он сам пришел в себя. Благо, живем рядом с затоном и успели на помощь. Отвезли его в дом и переодели в сухое. Сейчас он в норме, только немного простыл, — рассказала Светлана Бурова. Также она добавила, что человеку просто повезло, дачники Большой Уссурийский остров к моменту происшествия уже покинули, поскольку был вечер, а мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части Евгений Тимонин оказался в нужное время в нужном месте и спас человека.
Напомним, пожарные расчеты МЧС ежегодно дежурят на островах Кабельный и Большой Уссурийский с конца апреля по конец мая. Их задача — контролировать пожарную обстановку вблизи дачных участков хабаровчан. Пожарный расчет в поселке Уссурийский составляет четыре человека.