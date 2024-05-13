Тонувшего рыбака спасли на Большом Уссурийском острове

Сотрудник МЧС во время патрулирования пожароопасной обстановки в окрестностях поселка Уссурийский обратил внимание на мужчину пенсионного возраста, который был занят рыбалкой в затоне, где базируются теплоходы «Амурводпути». Через какое-то время спасатель снова обернулся на мужчину и увидел, что тот начал тонуть. Местные жители и ставший свидетелем пожарный достали из воды пожилого человека и оказали ему помощь, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Судя по всему, рыбак оступился и в его высокий прорезиненный комбинезон быстро зашла вода, которая потянула мужчину дальше в затон. Когда спасатель Евгений Тимонин достал мужчину из реки, на помощь к нему пришли местные жители Степан Бежовец и Светлана Бурова.