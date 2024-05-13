МГУ занял самое высокое место среди российских вузов

В этому году в рейтинг вошли 46 российских университетов, включая исследовательские организации с правом присуждения ученых степеней. МГУ занял первое место в среди вузов РФ, на втором месте — Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наук, на третьем — НИЦ Курчатовский институт.
Свои позиции в рейтинге улучшили 18 российских учебных заведений, однако позиции остальных 28 вузов снизились: МГУ, к примеру, упал на 16 пунктов — до 233 позиции. В предыдущем подобном исследовании вуз был на 217 месте.
Высшую строчку рейтинга занял Гарвардский университет. Следом идут еще два частных вуза США — Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет.
Исследование Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR) представляет собой крупнейший рейтинг университетов мира. Авторы проанализировали 62 миллиона единиц данных, выделив четыре основных фактора: качество образования (25%), востребованность выпускников на рынке труда (25%), качество научно-преподавательского состава (10%) и научно-исследовательская деятельность (40%).
В этом году при составлении рейтинга были проанализированы показатели 20 966 университетов, 2 000 лучших организаций из 94 стран вошли в итоговую версию исследования.