В Пермь придет тепло до +20 градусов к середине недели

В Пермском крае начало недели останется прохладным. Синоптики проекта «Метеоролог и я» прогнозируют отклонение от климатической нормы составит до −8 градусов, к выходным оно уменьшится до −2 градусов. В среднем неделя ожидается холоднее нормы на 5−6 градусов, в ночные часы возможны заморозки.