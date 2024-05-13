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В Пермь придет тепло до +20 градусов к середине недели

Синоптики прогнозируют небольшой дождь и долгожданное потепление.

Сейчас в Ричмонде: +14° 0 м/с 63% 758 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае начало недели останется прохладным. Синоптики проекта «Метеоролог и я» прогнозируют отклонение от климатической нормы составит до −8 градусов, к выходным оно уменьшится до −2 градусов. В среднем неделя ожидается холоднее нормы на 5−6 градусов, в ночные часы возможны заморозки.

В понедельник, 13 мая, будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха днем составит +4…+9 градусов. Во вторник, 14 мая, характер погоды существенно не изменится.

В среду, 15 мая, ночная температура воздуха останется близкой к 0 градусов, а вот днем ожидается потепление до +8…+13 градусов.

В четверг, 16 мая, столбик термометра устойчиво перевалит через ноль до отметки +5 градусов. Днем будет +15…+20 градусов. Будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. В пятницу, 17 мая, сохранится теплый характер погоды с +11…+16 градусами днем, ночью будет +2…+7 градусов.

В субботу, 18 мая, температура воздуха может незначительно понизиться, зато в воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют возвращение к +20 градусам. Осадки не ожидаются.

В Перми на неделю продлят отопительный сезон, его завершение перенесут с 13 на 20 мая. Прежнее постановление администрации Перми скорректируют.