В Пермь придет тепло до +20 градусов к середине недели

В Пермском крае начало недели останется прохладным. Синоптики проекта «Метеоролог и я» прогнозируют отклонение от климатической нормы составит до −8 градусов, к выходным оно уменьшится до −2 градусов. В среднем неделя ожидается холоднее нормы на 5−6 градусов, в ночные часы возможны заморозки.
В понедельник, 13 мая, будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха днем составит +4…+9 градусов. Во вторник, 14 мая, характер погоды существенно не изменится.
В среду, 15 мая, ночная температура воздуха останется близкой к 0 градусов, а вот днем ожидается потепление до +8…+13 градусов.
В субботу, 18 мая, температура воздуха может незначительно понизиться, зато в воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют возвращение к +20 градусам. Осадки не ожидаются.
В Перми на неделю продлят отопительный сезон, его завершение перенесут с 13 на 20 мая. Прежнее постановление администрации Перми скорректируют.