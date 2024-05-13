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Светофоры на шести челябинских перекрёстках отключили 13 мая

Объекты не будут работать полдня.

Источник: РИА "Новости"

Светофоры на шести перекрёстках отключили в Челябинске утром 13 мая, сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

Речь о светофорах на пересечениях Свердловского проспекта с улицами Островского и Куйбышева, а также с Комсомольским проспектом. Также отключены объекты на перекрёстках улицы Каслинской с Куйбышева и Кожзаводской. Не работает и светофор в районе остановки «Инструментальный завод» по Свердловскому тракту.

Уточняется, что отключение продлится полдня — с 9 до 15 часов.

Добавим, что по данным сервиса Яндекс. Пробки, к 9:23 загруженность дорог в Челябинске оценивается в шесть баллов. Затруднения наблюдаются на улицах Братьев Кашириных, Доватора, Худякова, Свердловском проспекте и проспекте Победы.