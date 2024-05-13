Светофоры на шести челябинских перекрёстках отключили 13 мая

Речь о светофорах на пересечениях Свердловского проспекта с улицами Островского и Куйбышева, а также с Комсомольским проспектом. Также отключены объекты на перекрёстках улицы Каслинской с Куйбышева и Кожзаводской. Не работает и светофор в районе остановки «Инструментальный завод» по Свердловскому тракту.