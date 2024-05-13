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Ремонт дороги в пункте пропуска на границе России и Казахстана может вызвать очереди

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Завтра стартует ремонт дороги в пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области, из-за чего могут возникнуть пробки, а также — увеличиться время прохождения контрольных процедур. Об этом предупредили в Росгранстрое (Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» — Sputnik).

Источник: Пресс-служба ФГКУ Росгранстрой

При этом в учреждении особо отметили что ремонт дороги пройдет в два этапа.

С 14 по 22 мая — пройдут работы по восстановлению дорожного покрытия в зоне портального инспекционно-досмотрового комплекса, установленного в пункте пропуска по направлению на выезд из России в сторону Казахстана.

А с 23 по 31 мая — в зоне портального инспекционно-досмотрового комплекса, установленного в пункте пропуска по направлению на въезд в Россию со стороны Казахстана.

«На период выполнения ремонтных работ сканирование грузов при помощи портальных комплексов будет приостановлено».

предупредили в ведомстве.

Вместо этого транспорт будут визуально досматривать пограничники.

Это, собственно, и повлечет за собой увеличение времени прохождения контрольных процедур.

Водителям рекомендуют либо более тщательно планировать время на пересечение госграницы, либо воспользоваться другими пунктами пропуска — например Озинки в Саратовской области или Теплое в Оренбургской области.