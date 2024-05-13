Ремонт дороги в пункте пропуска на границе России и Казахстана может вызвать очереди

При этом в учреждении особо отметили что ремонт дороги пройдет в два этапа.
С 14 по 22 мая — пройдут работы по восстановлению дорожного покрытия в зоне портального инспекционно-досмотрового комплекса, установленного в пункте пропуска по направлению на выезд из России в сторону Казахстана.
А с 23 по 31 мая — в зоне портального инспекционно-досмотрового комплекса, установленного в пункте пропуска по направлению на въезд в Россию со стороны Казахстана.
«На период выполнения ремонтных работ сканирование грузов при помощи портальных комплексов будет приостановлено».
Вместо этого транспорт будут визуально досматривать пограничники.
Это, собственно, и повлечет за собой увеличение времени прохождения контрольных процедур.
Водителям рекомендуют либо более тщательно планировать время на пересечение госграницы, либо воспользоваться другими пунктами пропуска — например Озинки в Саратовской области или Теплое в Оренбургской области.