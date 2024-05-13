Ремонт дороги в пункте пропуска на границе России и Казахстана может вызвать очереди

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Завтра стартует ремонт дороги в пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области, из-за чего могут возникнуть пробки, а также — увеличиться время прохождения контрольных процедур. Об этом предупредили в Росгранстрое (Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» — Sputnik).