В горных районах Челябинской области установился временный снежный покров

«В воскресенье днем и минувшей ночью наблюдалась ветреная погода. По всей территории области прошли осадки в виде дождя, ночью — с мокрым снегом (от 0,8 до 26 мм). В горных районах уставился временный снежный покров, его высота до 7 см. Днем порывы ветра достигали 15−18 м/с», — говорится в комментарии дежурного синоптика.