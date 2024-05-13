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В горных районах Челябинской области установился временный снежный покров

Это следует из обзора погоды за последние 24 часа.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 76% 759 мм рт. ст. +14°
Источник: РИА "Новости"

В горных районах Челябинской области установился временный снежный покров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это следует из обзора погоды за последние 24 часа.

«В воскресенье днем и минувшей ночью наблюдалась ветреная погода. По всей территории области прошли осадки в виде дождя, ночью — с мокрым снегом (от 0,8 до 26 мм). В горных районах уставился временный снежный покров, его высота до 7 см. Днем порывы ветра достигали 15−18 м/с», — говорится в комментарии дежурного синоптика.

Температура воздуха днем 12 мая была плюс 16−21, ночью столбики термометров опускались до нуля-плюс 10 градусов.