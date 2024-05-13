Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев на ближайшей неделе

Во Владивостоке на этой неделе в основном будет без осадков, но. возможно, во вторник и среду вечером пройдут кратковременные дожди. Минимальная температура составит +7…+10 °С, а максимальная температура в понедельник и во второй половине недели будет колебаться от +18 до +22 °С. Наиболее прохладно ожидается во вторник (+12…+15 °С), а в среду температура поднимется до +15…+18 °С.