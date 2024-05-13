Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев на ближайшей неделе

В Примгидромете рассказали, какая погода придёт в Приморье на этой неделе, сообщает ИА PrimaMedia.
В понедельник, 13 мая, благодаря действию антициклона осадков не ожидается.
Во вторник, 14 мая, атмосферный фронт приведет к кратковременным дождям в некоторых районах. Максимальная температура составит +16…+24 °С, а на побережье днем ожидается +7…+15 °С. Минимальная температура будет колебаться в пределах +3…+11 °С.
Ночью на среду, 15 мая, дожди прекратятся, а минимальная температура останется на уровне предыдущего дня. В середине недели придет холод, дневная температура снизится на 1—4 градуса по сравнению с предыдущими днями.
В пятницу, 17 мая, Приморский край окажется под воздействием теплого сектора хабаровского циклона. Осадки не предвидятся, и температура повысится на 1—5 градусов.
Во Владивостоке на этой неделе в основном будет без осадков, но. возможно, во вторник и среду вечером пройдут кратковременные дожди. Минимальная температура составит +7…+10 °С, а максимальная температура в понедельник и во второй половине недели будет колебаться от +18 до +22 °С. Наиболее прохладно ожидается во вторник (+12…+15 °С), а в среду температура поднимется до +15…+18 °С.
Напомним, сегодня во Владивостоке небольшая облачность без осадков. Температура воздуха днем составит — от +18 до +20°C.