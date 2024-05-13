В Башкирии за выходные задержали 25 нетрезвых водителей.

За минувшие выходные дни, 11 и 12 мая, на территории Уфы сотрудники госавтоинспекции столицы зарегистрировали 46 дорожно-транспортных происшествий, в трех дорожных авариях пострадали 5 человек, из них один несовершеннолетний.
Задержали 25 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 6 без водительского удостоверения, сообщает пресс-служба минтранса Башкирии.
Выявили 722 нарушения правил дорожного движения; 90 — нарушений правил применения ремней безопасности; 82 — несоблюдения требований дорожных знаков, разметки; 38 — невыполнений требования уступить дорогу пешеходам; 28 — нарушений правил перевозки детей-пассажиров; 28 — пешеходов были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД.