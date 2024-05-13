В Башкирии за выходные задержали 25 нетрезвых водителей.

За минувшие выходные дни, 11 и 12 мая, на территории Уфы сотрудники госавтоинспекции столицы зарегистрировали 46 дорожно-транспортных происшествий, в трех дорожных авариях пострадали 5 человек, из них один несовершеннолетний.