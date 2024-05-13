Новые правила для экспресс-грузов на границе

Таможенный пост «Морпорт» Департамента государственных доходов по Мангистауской области информирует, что с мая по 30 июня 2024 года во всех таможенных постах нашей страны запустили пилотный проект по декларированию экспресс-грузов в информационной системе «Кеден».
Данный проект вводится в целях дебюрократизации деятельности государственного органа, автоматизации процесса представления таможенной декларации для экспресс-грузов, совершенствования и сокращения документооборота, а также оптимизации бизнес-процессов.
Экспресс-грузами признаются товары, перевозимые в рамках скоростной перевозки в целях доставки до получателя по индивидуальной накладной в течении минимального промежутка времени.
Во время проведения испытательного проекта в информационной системе «Кеден» осуществляется заполнение пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов и декларации на товары для экспресс-грузов таможенными представителями. Также осуществляется прием и обработка деклараций уполномоченными должностными лицами органов государственных доходов.
Таможенные представители как и раньше могут представлять на бумажном носителе документы, прилагаемые в обязательном порядке к декларации для экспресс-грузов.
Для выпуска и списания сумм таможенных платежей и налогов по декларациям на товары для экспресс-грузов в информационной системе «Кеден» участники Пилотного проекта должны использовать код бюджетной классификации 106119. Уплата таможенных платежей производится в полном объеме.
Для работы в системе «Кеден» требуется наличие ЭЦП НУЦ.