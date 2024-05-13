Мэр Владивостока поручил ускорить ремонт двух важных для города соцобъектов

«На Постышева работы идут достаточно бойко, но все же несколько недель отставания от графика есть. Все необходимые задачи поставлены, посмотрим, как они будут исполняться фактически. В детсаду трудится около 30 человек, но нам для спокойного завершения работ надо 40−45. Подрядчик обязуется количество людей увеличить. Средства для завершения работ есть, материалы закуплены», — прокомментировал итоги проверки Константин Шестаков.