Мэр Владивостока поручил ускорить ремонт двух важных для города соцобъектов

Ремонтные работы в детском саду на улице Постышева и в лицее № 3 в районе Садгорода должны быть ускорены, а число рабочих — увеличено. Такое поручение сделал глава города Константин Шестаков после инспекционной поездки по данным объектам в минувшие выходные, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
По информации мэрии, капитальные работы на обоих объектах идут на средства специального казначейского кредита. Все работы должны быть завершены до конца года.
«На Постышева работы идут достаточно бойко, но все же несколько недель отставания от графика есть. Все необходимые задачи поставлены, посмотрим, как они будут исполняться фактически. В детсаду трудится около 30 человек, но нам для спокойного завершения работ надо 40−45. Подрядчик обязуется количество людей увеличить. Средства для завершения работ есть, материалы закуплены», — прокомментировал итоги проверки Константин Шестаков.
Ремонт двух корпусов лицея № 3 на улице Главной в районе Садгорода уже находится в стадии завершения. Почти полностью готовы водопровод и система и канализации, отремонтирована электрика. На монтаж стяжки, по данным мэрии, специалистам нужен еще месяц. В июне они приступят к чистовым работам.
«Как мы и договаривались, ведем работу этапами, — пояснил Константин Шестаков. — Первый — это ремонт учебного корпуса и здания, где находятся столовая и актовый зал. Кроме того, на территории лицея строим большой стадион. В текущем году эти три объекта должны быть введены в эксплуатацию, Садгород получит еще одно образовательное учреждение».
Как отметили в пресс-службе мэрии, преобразование здания на улице Постышева в новый детский сад и работы в лицее на улице Главной идут за счет средств специального казначейского кредита, который был выделен Приморью в этом году на крупные инфраструктурные проекты.
Средства поделили на шесть муниципалитетов. Владивосток получил 4,2 млрд рублей. Эти средства пошли не только на обозначенные соцобъекты, но и обновление дорог, ремонт теплосетей, закупку новых троллейбусов, обновление гимнастического зала на Океанском проспекте и ряд других проектов. Все они должны быть реализованы до конца 2024 года.